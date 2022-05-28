Кабинет министров Кипра принял решение отменить требование к въезжающим в страну туристам о предъявлении сертификата вакцинации от коронавируса и результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает в пятницу, 27 мая, издание Cyprus Mail.

Решение вступает в силу с 1 июня.

По данным издания, 1 июня всем путешественникам вне зависимости от страны их происхождения больше не требуется предъявлять действующий сертификат о прохождении вакцинации, справку о перенесенном заболевании, результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Ограничения отменяются как в аэропортах, так и в портах страны.

Причиной принятия такое решения, как утверждается, является улучшение эпидемической ситуации.

Ранее мы писали, что Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в Евросоюз, но не одобряют применения ускоренной процедуры, которую предложили несколько восточноевропейских стран.

Также "Страна" сообщала, что Кипр не станет исполнять просьбу США и поставлять вооружения Киеву, поскольку это ослабит оборонный потенциал островного государства. Министр обороны Кипра заметил, что Никосия уже оказывает финансовую помощь Киеву и направляет в Украину гуманитарную помощь.