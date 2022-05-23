Министерство здравоохранения Украины рассказало о том, как во время военного положения работают карантинные правила. Ведь, несмотря на то, что пандемия в мире понемногу отступает, угроза заболеть все еще остается.

Минздрав сообщает, что согласно изменениям "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры не применяются на период военного положения в Украине.

Масочный режим не обязателен, как до войны, но рекомендуется к соблюдению. Также теперь не нужны сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании - их не нужно показывать ни при посещении заведений, ни для того, чтобы путешествовать в пределах страны.

Также на период действия военного положения не применяются нормы по отстранению от работы невакцинированных сотрудников тех профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.

Инфографика: Министерство здравоохранения Украины

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что статистика заболеваемости коронавирусом в Украине пошла на спад. Однако из-за войны статистика может быть неточной.

Также мы рассказывали, что многие европейские страны снимают карантинные ограничения для въезда туристов. Недавно все карантинные правила для путешественников сняла Австрия.