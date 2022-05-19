Старшая дочь президента США Джо Байдена Эшли заразилась коронавирусом.

Об этом 18 мая сообщили американские СМИ со ссылкой на представителей Белого дома.

О том, насколько серьезно протекает болезнь и встречалась ли Эшли Байден с отцом за последнее время, в администрации не уточнили. Однако известно, что Эшли Байден пришлось отказаться от поездки в Латинскую Америку. Женщина должна была сопровождать во время визита первую леди США Джилл Байден и планировала посетить Эквадор, Панаму и Коста-Рику.

Эшли работает социальным работником.

Президент Джо Байден и его супруга не считаются близкими контактами с заболевшей дочерью.

Как рассказывала "Страна", в начале мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Глава Госдепа был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу против вируса. У него наблюдались только легкие симптомы.

А в конце марта директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сдал положительный тест на коронавирус. Причем это произошло через день после его встречи с Байденом.