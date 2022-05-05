Государственный секретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Госдепа 4 мая.

"Госсекретарь Энтони Блинкен имеет положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Секретарь полностью вакцинирован и получил бустерную дозу против вируса и испытывает только легкие симптомы. Тест дал отрицательный результат во вторник и еще раз сегодня утром", - сказано в сообщении.

В Госдепе заверили, что чиновник не видел Джо Байдена лично в течение нескольких дней, и президент не считается его близким контактом.

В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний и после консультации с Бюро медицинских услуг Госдепа Блинкен ушел на изоляцию дома и работает дистанционно.

"Он с нетерпением ждет возвращения в департамент и возобновления исполнения своих обязанностей в полном объеме и путешествий как можно скорее", - сообщили в ведомстве.

Между тем вчера госсекретарь встречался с советником по национальной безопасности Японии, а позавчера - с министром иностранных дел Мексики.

В конце марта шеф ЦРУ Бернс сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло через день после его встречи с Байденом.

А в середине марта мы писали, что бывший президент США Барак Обама заразился коронавирусом.