Бывший президент США Барак Обама получил положительный результат теста на коронавирус, у него проявляются слабые симптомы заболевания. Об этом он сам написал в Twitter.

"Только что получил положительный результат теста на ковид. Несколько дней у меня першит в горле, в остальном чувствую себя хорошо", - говорится в сообщении.

Также экс-глава Белого дома добавил, что тест на ковид у его жены Мишель дал отрицательный результат, ранее супружеская чета прошла ревакцинацию. Обама призвал всех поспешить сделать прививки от коронавируса.

Напомним, в Евросоюзе собрались продлить действие ковидных сертификатов еще на год.

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