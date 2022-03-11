В пятницу, 11 марта, совет ЕС поддержал продление действия ковидных сертификатов в Евросоюзе на год - до 30 июня 2023 года.

Об этом говорится в заявлении совета ЕС.

"Комитет постоянных представителей ЕС утвердил мандат (Совета ЕС - Ред.) для переговоров с Европейским парламентом о продлении действия COVID-сертификатов в ЕС на год - до 30 июня 2023 года", - говорится в документе.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша отменила ковидные ограничения для украинцев. Также напомним, что Словакия упростила правила въезда для иностранцев во время пандемии коронавируса.

В то же время, в мире может усилиться распространение коронавируса из-за войны в Украине.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".