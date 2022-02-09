С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, переболевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не является обязательным.

Об этом сообщает в Facebook Государственная погранслужба Украины.

Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию или карантин прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в страну. Для невакцинированных регистрация в eHranice остается обязательной.

Согласно правилам, принятым Европейской комиссией, в отношении путешественников, которые должны сертификаты о вакцинации от COVID-19, теперь для стран ЕС свидетельство о вакцинации будет действительно для путешествий в течение девяти месяцев.

Учитывая это решение, Словакия отменила перечень стран риска, связанный со штаммом коронавируса "омикрон" и особыми условиями для лиц, прибывающих из стран риска.

Ранее мы писали, что Румыния упрощает правила въезда в страну. Туристы, которые прибыли в страну без COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, теперь будут находиться на карантине пять дней, независимо от того, откуда они приехали.

Также мы рассказали, что во Франции ужесточили правила въезда для украинских туристов, теперь даже вакцинированные от коронавируса украинцы должны будут показать отрицательный результат теста на ковид.