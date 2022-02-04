Во Франции ужесточили правила въезда для украинских туристов, теперь даже вакцинированные от коронавируса украинцы должны будут показать отрицательный результат теста на ковид.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.

"Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости Covid-19 в оранжевой группе. Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательный результат антиген-теста или ПЦР- теста", - сказано в сообщении.

В то же время остается в силе требование для украинцев, у которых нет сертификата вакцинации. В таком случае нужно предоставить документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.

"При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna ", - уточнили в посольстве.

Напомним, Греция наоборот - упростила правила въезда и вакцинированным туристам делать ПЦР-тест на коронавирус не понадобится.

Также сообщалось, что Италия продлила запрет на въезд туристам из Украины.