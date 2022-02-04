Франция ввела новое требование для украинских туристов
Во Франции ужесточили правила въезда для украинских туристов, теперь даже вакцинированные от коронавируса украинцы должны будут показать отрицательный результат теста на ковид.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.
"Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости Covid-19 в оранжевой группе. Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательный результат антиген-теста или ПЦР- теста", - сказано в сообщении.
В то же время остается в силе требование для украинцев, у которых нет сертификата вакцинации. В таком случае нужно предоставить документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.
"При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna ", - уточнили в посольстве.
Напомним, Греция наоборот - упростила правила въезда и вакцинированным туристам делать ПЦР-тест на коронавирус не понадобится.
Также сообщалось, что Италия продлила запрет на въезд туристам из Украины.