Великобритания отменяет все тесты на коронавирусную инфекцию для привитых от COVID-19 въезжающих в страну, а также отменяет и десятидневный карантин для приезжающих из-за рубежа, и второй тест для непривитых от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра транспорта Великобритании Гранта Шэппса.

Глава ведомства уточнил, что полностью привитыми считаются только те, кому ввели одобренную в Великобритании вакцину от коронавируса.

Таким образом, по приезду в страну для привитых от коронавируса необходимо будет заполнить специальную "форму уведомления о местонахождении пассажира" Passenger Locator Form, а для непривитых вместе с формой нужно представить отрицательный тест, сделанный не более чем за два дня до прибытия, и сдать ПЦР-тест после прибытия.

Министр добавил, что изменения вступают в силу с 11 февраля.

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