Германия вопреки недавним сообщениям СМИ не смягчала правила для въезда туристов из Украины. Украинцы по-прежнему могут въезжать в страну при условии острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от ковида.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте немецкого МВД.

Без ограничений в Германию могут въезжать жители Чили, Гонконга, Индонезии, Колумбии, Макао, Новой Зеландии, Перу, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Тайваня.

Людям, проживающим в других третьих странах, в том числе и в Украине, с несущественной целью (например, туризм, посещение друзей и т.п.) можно въезжать в страну только при действительном сертификате о вакцинации. Требование о третьей "бустерной" дозе как условии для поездки пока не выдвигается.

Тем, кто не имеет справки о вакцинации, разрешен въезд по отрицательному тесту только в случае, если лицо является гражданином, резидентом Евросоюза или их близким родственником, или подпадает под исключения (например, в случае путешествия, необходимого для немецкого правительства, или срочной поездки в гуманитарных целях).

Туристам из Украины, не имеющим вакцинации, въезд в Германию запрещен.

Отметим, что о смягчении правил въезда в Германию для украинцев сообщали СМИ, а также посольство Украины в ФРГ.

Напомним, путешественникам из Украины через год придется регистрироваться для въезда в ЕС.

Также мы писали о том, что Черногория ужесточила правила въезда для украинцев. Со 2 января люди, которые не вакцинировались или не переболели ковидом, а также те, для кого срок действия первого или второго условия закончился, не могут попасть на территорию юго-восточного государства.