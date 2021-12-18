Правительство Австрии вводит дополнительные карантинные ограничения с целью замедлить распространение штамма Omicron в стране.

Об этом сообщает Аustria.info со ссылкой на Минздрав Австрии.

С 20 декабря каждый, кто въезжает на территорию Австри, должен будет предоставить ковид-документы, подтверждающие наличие троекратной прививки от коронавируса, либо справку о перенесенном за последний год коронавирусном заболевании.

Те, кто не привился бустерной дозой, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или немедленно отправиться на карантин.

Между тем, правило обойдет стороной беременных и граждан, которым вакцинация от коронавируса противопоказана по медицинским причинам.

Кроме того, те, кто регулярно пересекает австрийскую границу в рабочих целях, остаются под действием правила 3G: согласно которому для въезда разрешено предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в аэропорту туристической столицы Египта Каире у троих людей, прибывших из-за границы, подтвердили заражение штаммом коронавируса "Омикрон".

Кроме того, в Украине обнаружили первый потенциальный случай нового штамма коронавируса "Омикрон". В образце женщины, которая вернулась из ОАЭ, обнаружили комбинацию мутаций, характерных для нового штамма COVID-19.