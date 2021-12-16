В Оксфордском университете заявили, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон", который ждут в Украине уже на этой неделе, отличаются от предыдущих вариантов Covid-19.

Об этом сообщает BBC.

Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл заявил, что у заболевших вирусом-мутантом часто наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенный нос, расстройство желудка и диарея.

Вместе с тем, мышечная боль, стала особой отличительной чертой нового штамма, и эксперты в области общественного здравоохранения пока не понимают, с чем это связано.

Белл заявил, что, несмотря на то, что некоторые данные о течении "Омикрона" уже известны, другие его особенности еще предстоит изучить.

Кроме того, по его словам, на данный момент известно, что "Омикрон" заразнее штамма "Дельта" в два или три раза.

Однако, говоря о тяжести течения болезни, профессор признал, что имеющихся данных недостаточно, и сказал, что следующие несколько недель покажут, насколько штамм "Омикрон" серьезен.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что известно о штамме "Омикрон".

Вместе с тем, ранее в Moderna допустили одновременное заражение "Омикроном" и "Дельтой" и их мутацию в более опасный штамм вируса.