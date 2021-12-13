Новый штамм коронавируса "Омикрон" может попасть в Украину уже на этой неделе.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам селекторного совещания в Офисе президента.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе", - заявил Данилов.

По его словам, результаты из других стран говорят о более мягком течении заболевания этим штаммом сравнительно с "Дельтой".

Данилов также заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране на новогодние праздники может быть стабильная.

В конце ноября текущего года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, зафиксировали ли в Украине случаи заражения новым штаммом "Омикрон". По его словам, пока этого варианта коронавируса в Украине нет.

В то же время на фоне всеобщей обеспокоенности по поводу нового штамма коронавируса "омикрон" Виктор Ляшко заявил, что вряд ли в Украине возможен жесткий карантин, как весной 2020 года.

Тем не менее, в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", Украина планирует закрыть въезд из ряда южноафриканских стран, в которых распространена новая мутация.