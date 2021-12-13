В Великобритании умер пациент со штаммом коронавируса "Омикрон", который уже обнаружили и в России. Это первый случай смерти от нового штамма в королевстве о котором стало известно.

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого цитирует Sky News.

"К сожалению, да, омикрон приводит госпитализации, и, к сожалению, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от омикрона", - сказал премьер-министр во время визита в клинику вакцинации недалеко от Паддингтона на западе Лондона.

По мнению Бориса Джонсона, на данный момент идею о том, что омикрон - это более мягкий штамм коронавируса лучше отставить в сторону и осознать его темп распространения среди населения.

Напомним, в Великобритании из-за Омикрона хотят ввести паспорта вакцинации и перевести сотрудников на удаленный формат работы. Член Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) предупредил, что нельзя исключать полную изоляцию в Великобритании для борьбы с угрозой варианта Omicron.

Также "Страна" подробно разбиралась почему в мире заговорили, что штамм "Омикрон" положит конец пандемии.