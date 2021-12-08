В Великобритании, где в ноябре обнаружили новый штамм коронавируса "омикрон", могут ввести новые карантинные ограничения. Речь идет о введении паспортов вакцинации и переводе сотрудников на дистанционный формат работы.

Об этом сообщает The Guardian.

Великобритания рассматривает новый набор ограничений по коронавирусу, в том числе и указания работать из дома и введение паспортов вакцинации. Такие меры могут быть приняты для того, чтоб сдержать распространение нового штамма.

Кроме того, член Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) предупредил, что нельзя исключать полную изоляцию в Великобритании для борьбы с угрозой варианта Omicron, хотя текущая угроза, создаваемая штаммом, остается неясной.

Напомним, во Франции решили ужесточить карантин. На четыре недели закроют ночные клубы и введут масочный режим в школах. Бизнес призвали по возможности перейти на удаленный формат работы.

Также "Страна" сообщала, что в Берлине не стали закрывать ночные клубы на карантин, но запретили в них танцевать, при этом посещать заведения можно.