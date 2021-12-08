В Греции министерства образования и юстиции предлагают парламенту отправлять на два года в тюрьму родителей, которые не позволяют своим детям посещать учебные учреждения из-за пандемии, ковид-ограничений и по другим причинам.

Об этом сообщает издание Money Review.

Такую меру предлагают, поскольку родители и опекуны, которые ссылаются на пандемию и ряд других причин, связанных с мировой проблемой, перестали отправлять своих детей в школу.

Поправка является совместной законодательной инициативой Министерства образования и по делам религий и Министерства юстиции.

Документ предусматривает, что лицо, осуществляющее опеку над несовершеннолетним и не регистрирующее или не контролирующее его обязательное посещение школы (до старшей), наказывается лишением свободы на срок до 2 лет и крупным денежным штрафом.

Отмечается, что закон касается родителей учащихся, не достигших 16-летнего возраста.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 22 ноября Греция ввела новые карантинные ограничения, направленные на сдерживание всплеска Covid-19, из-за которого уровень смертности почти вдвое превысил средний показатель по Европейскому Союзу.

Кроме того, мы также писали, что несмотря на то, что в начале ноября в греческой столице Афинах сотни медиков и социальных работников устроили митинг, требуя отменить обязательную вакцинацию от коронавируса, в стране приняли решение накладывать административный штраф в размере 100 евро на людей старше 60 лет, которые отказываются проходить вакцинацию.