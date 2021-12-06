Из-за пандемии коронавируса, которой пока не видно конца, страны ослабили борьбу с малярией. Это привело к значительному росту показателей заболеваемости и смертности.

Об этом сообщает сайт ООН со ссылкой на отчет ВОЗ за 2020 год.

По данным ВОЗ, в 2020 году зарегистрирован 241 миллион новых случаев малярии. Это на 14 миллионов больше, чем в 2019 году. 627 тысяч человек скончались от этой болезни, что на 69 тысяч больше, чем годом ранее. Около двух третей дополнительных случаев инфицирования и смертности эксперты ВОЗ связывают с пандемией и введенными из-за нее ограничениями на оказание услуг в сфере здравоохранения.

Однако самые пессимистичные прогнозы ВОЗ не оправдались. Ученые опасались, что пандемия приведет к удвоению показателей смертности от малярии в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Но власти приняли срочные меры, которые помогли избежать такого сценария.

В целом на страны Африки к югу от Сахары приходятся 95% всех случаев малярии и 96% всех летальных исходов этого заболевания. Из 87 стран, в которых все еще существует малярия, в 46 в прошлом году выявили менее 10 тысяч инфицированных. Около 80% случаев смерти – среди детей в возрасте до пяти лет.

Малярию переносят комары, поэтому основными средствами профилактики болезни являются противомоскитные сетки и обработка помещений инсектицидами. Но даже они не всем по карману, а финансирование антималярийных программ заметно уменьшилось. Только в 2019 году, согласно данным ВОЗ, вместо необходимых 5,6 миллиардов долларов было получено лишь три.

В октябре ВОЗ рекомендовала к широкому применению первую вакцину от малярии, на разработку которой ушло 30 лет. Рекомендация основана на результатах продолжающегося пилотного проекта в Гане, Кении и Малави, в ходе которого с 2019 года прививку получили более 800 тысяч детей.

Некоторые страны, несмотря на пандемию, рапортовали об успехах в борьбе с малярией. Так, Китай и Сальвадор полностью ликвидировали инфекцию и получили соответствующие сертификаты ВОЗ. В Иране третий год подряд не выявляют ни одного случая. А вот в Африке отмечается 12-процентный рост числа летальных исходов.

Между тем в Украине за минувшие месяцы года почти вдвое выросла заболеваемость малярией и увеличилось число больных лихорадкой Западного Нила.

Однако пока в нашей стране большинство людей умирают по другим причинам, и коронавирус вышел на третье место среди причин смерти.