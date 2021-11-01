Минздрав обнародовал статистику инфекционных заболеваний в Украине за девять месяцев 2021 года (с января по сентябрь) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно две трети заболеваний стали выявлять меньше, статистика же по оставшейся трети выросла.

Сравнительная таблица появилась в Фейсбуке Центра общественного здоровья Минздрава.

Как видно из таблицы, уменьшилось число случаев:

сальмонеллезных инфекций - на 11,7 %;

шигеллеза - на 28,7%;

болезни Лайма - на 13,2%;

вирусного менингита (14 случаев в 2021 году против 48 в 2020-м);

острого гепатита В - на 36,4%;

хронического гепатита В - на 22,9%;

педикулеза и фтириаза (лобкового педикулеза) - на 34,2%.

Зато выросло количество случаев:

кампилобактериоза - на 26,7%;

ротавирусного энетрита - на 28,1%;

лихорадки Западного Нила (один случай в прошлом году против шести в нынешнем);

малярии (14 случаев в 2020 году и 26 - в нынешнем).

В конце лета "Страна" рассказывала, как харьковчанка привезла в Украину из Нигерии малярию.

Мы также сообщали, что с наступлением холодов в Киеве стало расти число заболевших гриппом и ОРВИ уже в сентябре. Хотя в случае поздней осени он может стартовать в октябре-ноябре.