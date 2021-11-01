В Украине почти вдвое выросла заболеваемость малярией и увеличилось число больных лихорадкой Западного Нила
Минздрав обнародовал статистику инфекционных заболеваний в Украине за девять месяцев 2021 года (с января по сентябрь) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно две трети заболеваний стали выявлять меньше, статистика же по оставшейся трети выросла.
Сравнительная таблица появилась в Фейсбуке Центра общественного здоровья Минздрава.
Как видно из таблицы, уменьшилось число случаев:
- сальмонеллезных инфекций - на 11,7 %;
- шигеллеза - на 28,7%;
- болезни Лайма - на 13,2%;
- вирусного менингита (14 случаев в 2021 году против 48 в 2020-м);
- острого гепатита В - на 36,4%;
- хронического гепатита В - на 22,9%;
- педикулеза и фтириаза (лобкового педикулеза) - на 34,2%.
Зато выросло количество случаев:
- кампилобактериоза - на 26,7%;
- ротавирусного энетрита - на 28,1%;
- лихорадки Западного Нила (один случай в прошлом году против шести в нынешнем);
- малярии (14 случаев в 2020 году и 26 - в нынешнем).
В конце лета "Страна" рассказывала, как харьковчанка привезла в Украину из Нигерии малярию.
Мы также сообщали, что с наступлением холодов в Киеве стало расти число заболевших гриппом и ОРВИ уже в сентябре. Хотя в случае поздней осени он может стартовать в октябре-ноябре.
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