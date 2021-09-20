В столице Украины зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе и Covid-19.

Об этом сообщает официальный портал Киевского городского совета в понедельник, 20 сентября, со ссылкой на ГУ «Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава».

Уточняется, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 43,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 421,2.

В Киеве наблюдается рост заболеваемости на 52,2% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Число заболевших детей приблизилось к 7 тысячам (рост на 63,8%), а взрослых заболело около 5 500 тысяч человек (рост на 39,1%).

В структуре заболеваемости дети составили 55,9%, а на предыдущей неделе - 52,3%. Из них 51,2% - дети школьного возраста. Среди школьников заболеваемость удвоилась - зарегистрировано более 3 500 тысяч случаев.

За 37-ю неделю госпитализированы в медицинские учреждения почти 500 человек, среди госпитализированных - 180 детей.

Ранее "Страна" сообщала о том, как штамм "Дельта" ускоряет пандемию в Украине. По данным ВОЗ, сейчас на него приходится 70% всех заражений.

Также мы информировали, что со вторника Украина перейдет в желтую зону и начнет жить по ковид-пропускам.