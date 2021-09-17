В Украине сегодня - очередной мощный всплеск заболеваемости коронавирусом. Впервые с 15 мая Минздрав зафиксировал более шести тысяч новых заболевших.

Причем это вдвое больше, чем аналогичного числа в прошлом году. Также на 40% больше смертных случаев. Да и в целом волна заболевания поднимается в этом сентябре на две-три недели быстрее, чем год назад.

Самая вероятная причина, почему так происходит - это новый штамм "Дельта", который считается опаснее всех предыдущих. И, по данным ВОЗ, сейчас на него приходится 70% всех заражений.

И, как видим, он резко ухудшил статистику даже в условиях массовой вакцинации. Что ставит вопросы и к вакцинам.

Что с этим будут делать и как распознать "Дельту" - разбиралась "Страна".

Что власти говорят о Дельте

В Украине этот штамм впервые зафиксировали 23 июня. Тогда сообщили о двух случаях заболевания - заразились мама и ребенок, вернувшиеся из России, где "Дельта" начала бушевать раньше.

После этого въезд из РФ ужесточили, предписав украинцам, которые оттуда возвращаются, две недели сидеть на самоизоляции - без права ее прерывания.

Правда, уже осенью, когда подбили промежуточные итоги, оказалось, что штамм чаще обнаруживают на Западной Украине. К 3 сентября стало известно, что в стране 855 случаев "Дельты", и сосредоточены они в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Одесской областях.

И меньше всего этого штамма на востоке Украины, где, казалось бы, больше связей с Россией.

То есть "Дельты" и в Евросоюзе уже было много - а именно туда чаще всего путешествуют западноукраинские заробитчане.

Но даже на востоке страны, где ситуация с "короной" спокойнее - индийский штамм стал доминирующим. В Харькове неделю назад заявили, что он занимает 90% изученных образцов.

Еще с конца лета пошли сообщения о смертях от "Дельты". Самой молодой жертвой штамма стала 27-дневная девочка в Киеве. Ее мать заболела через неделю после выписки из роддома и заразила ребенка, у которого отказали легкие. Врачи помочь не смогли.

Были и другие сообщения о заболевших младенцах. То есть "Дельта", как и прогнозировалось, легче цепляется к молодым, чем другие разновидности "короны". Хотя объективных данных о его возрастных "предпочтениях" в Украине пока не публикуют.

Также власти не знают, вызовет ли "Дельта" больше заболевших или смертей. Вот какой туманный прогноз дает авторизированный Минздравом телеграм-канал "Коронавирус инфо":

"Новая волна (пандемии - Ред.) может иметь отличный характер от предыдущих, учитывая увеличение доли тех, кто уже переболел, вакцинировался, или появление нового штамма "Дельта" и другие особенности".

Однако, если сравнить статистику сентября в этом и прошлом году - явно виден рост.

Заболеваемость. За вчерашний день в Украине зафиксировано более шести тысяч новых случаев (6 624). Тогда как на ту же дату 2020 года заболевших было почти в два раза меньше (3 584).

В последние три дня число инфицированных колеблется от 4 до 6 тысяч в день. Такой прирост в прошлом году начался только со второй недели октября.

Смертность. Абсолютно та же картина. К нынешнему показателю - 90-100 жертв ковида в сутки - прошлая осень подошла только к 3 октября. Если же сравнивать дату 16 сентября - то сейчас она унесла 99 жизней, а год назад - 60. То есть рост на 40%.

То есть этот коронавирусный сезон Украина открывает на две-три недели раньше, чем в прошлом году. Почему?

Триумф "Дельты" или провал вакцинации?

С чем связан столь ранний подъем новой волны - можно только предполагать. Самое простое объяснение - как раз с "Дельтой", которая заражает сильнее и действует смертоноснее.

Но тут возникает вопрос к фактору вакцинации.

В прошлом году еще никого не кололи, но заболеваемость была ниже. К этой осени Украина подошла с миллионами вакцинированных граждан (более 20% взрослого населения). Что могло бы хотя бы уравновесить вред от "Дельты". Но, как видим, ситуация оказалась еще хуже, чем год назад.

То есть вакцинация от ковида дает пока очень скромный эффект. И зримо не уменьшает тяжелых последствий болезни - что видно по росту смертности в сравнении с прошлым, "невакцинированным" годом.

В этом смысле власть, которая называет вакцинацию единственным способом уберечься от ковида, немного лукавит. Даже в передовых по прививкам странам идет мощный всплеск заболевания.

Яркий пример - тотально привитый "Пфайзером" и "Модерной" Израиль. Он в сентябре уже обновил свои абсолютные антирекорды по "короне". Вот, как сейчас выглядит его ситуация по новым случаям (помечено красными стрелками):

Смертность в Израиле тоже быстро идет вверх. Хотя вакцинация и должна была притормозить главным образом именно этот фактор.

Таким образом, можно уверенно сказать, что вакцины от "короны" в их нынешнем виде не являются панацеей, как это пытается представить украинский Минздрав. Главным оружием против ковида должна стать работа властей по укреплению системы здравоохранения и повышению социальных гарантий.

В частности:

- увеличение числа коек с кислородом

- увеличение числа бригад "скорой помощи" и отмена реформ Супрун, по которым кареты перестали ездить к пациентам и вовремя их госпитализировать

- более массовое и бесплатное ПЦР-тестирование, что позволит выявлять заболевших раньше, чем они успеют заразить десятки людей. Пока же Украина - последняя в Европе по тестам на душу населения. Бесплатно сделать их почти невозможно.

- соблюдать карантин должны все - без исключений для "избранных" политиков, бизнесменов или праворадикалов.

- соблюдающие карантин и самоизолирующиеся не должны оказываться перед угрозой голодной смерти или выселения - из-за отсутствия денег.

Однако успехов на этих фронтах нет. Видимо, ставка делается лишь на вакцинацию импортными препаратами, на которые уходят миллиарды гривен.

Но вакцинация, как мы видим, пока работает, скажем так, в экспериментальном режиме. И стопроцентных гарантий не дает.

Кстати, поэтому планы Кабмина применять карантин только для непривитых могут привести к серьезным последствиям. Вакцинированные перестанут соблюдать даже видимость ограничений, что вызовет в итоге новую вспышку заболевания.

Тем более, что с "Дельтой", как показала практика, лучше не шутить.

Что известно о "Дельте" на сегодня. Симптомы и угрозы

Штамм "Дельта" может быть похож на обычный ковид, на грипп и ОРВИ, а также на кишечную инфекцию.

В первом случае основные симптомы: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса.

Во втором случае могут добавляться: насморк, головные боли, боль в горле, сильная боль в мышцах.

В третьем: нарушения ЖКТ, которые проявляются как диарея (чаще всего), а также тошнота и рвота.

При этом основными симптомами сейчас все же называют интенсивную головную боль, высыпания в горле, кашель и лихорадку.

У коронавируса вида дельта выделяют три специфических момента.

Первое: он сильно помолодел. Самая уязвимая категория - молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Это активные граждане с самым большим количеством контактов, которые часто пользуются общественным транспортом, ходят в кафе, развлекательные заведения, общаются в нерабочее время.

Как и прежде, почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей.

Эту разновидность ковида стали чаще диагностировать и беременным женщинам. Что же до младенцев и детей, то есть, разумеется, тяжелые случаи. Но, к примеру, статистика из США особой разницы между "Дельтой" и другими штаммами не показала.

По исследованию американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в августе, когда бушевала "Дельта", процент инфицированных детей с тяжелым течением составил 20%. А с августа 2020 по июль 2021 - 10-25%. То есть в среднем примерно тот же результат.

Тем не менее, Врачи считают, что главная защита детей - это вакцинация их родителей и всех взрослых, с которыми они контактируют. Чаще всего это педагоги, тренеры на кружках и секциях, бабушки и дедушки, няни. Также детям рекомендовано носить защитную маску.

Будущим мамам, если беременность запланированная, врачи советуют привиться или ревакцинироваться незадолго до зачатия - за два месяца.

Чтобы уберечь новорожденных, привиты должны быть их мамы и папы, а также весь медицинский персонал - начиная от санитаров и заканчивая врачами в роддоме и детской больнице.

Второе: от ковида дельта осложнения начинаются быстрее, чем от обычного.

Врачи советуют внимательно следить за самочувствием. Если на протяжении двух дней у человека диарея и повышенная температура - это повод сдать анализы и провериться на ковид. Поскольку уже на третий или четвертый день состояние человека может ухудшиться резко и сильно.

Очень внимательны должны быть родители. Одна из самых распространенных болезней у детей - ангина. Сейчас же высыпания и боль в горле - ключевой симптом ковида. Если ребенок заболел, не следует находить отличия на глаз - лучше сдать ПЦР-тест.

Третье: для ковида штамма дельта наиболее распространенное течение болезни - среднетяжелое и тяжелое. Легкие и бессимптомные больные теперь попадаются намного реже.

ВОЗ определила штамм дельта как самый распространенный в мире сейчас. Не менее 70% случаев инфицирования приходится на него.

Если человек подхватил штамм дельта, привычный нам ПЦР-тест покажет факт заражения коронавирусом. Но дельту не определит.

Выявить дельту пока можно только с помощью сложных тестов, которые могут видеть мутации. Наиболее популярный способ определения штамма - секвенирование S-гена или всего генома вируса, с целью выявления мутаций, и уже по ним - штамма. Делается это только в лабораториях.

Впрочем, в Украине, как и во всей Европе, даже без лабораторного тестирования точно: большинство новых случаев - это штамм дельта.