Вчера вечером появился полный текст изменений, которые Кабинет министров принял по карантину. Они регулируют, как теперь будут работать все три зоны эпидемических ограничений - от зеленой до красной.

Главная новация - теперь работа учреждений, бизнеса, массовых мероприятий, школ зависит главным образом от вакцинации одной или двумя дозами. Как персонала, так и посетителей. При этом они также могут предъявлять и негативный ПЦР-тест (действует 72 часа) и справку о выздоровлении (действует полгода).

Те, кто не смогут это обеспечить, в "красной" зоне пойдут на локдаун. Впрочем, похоже, это произойдет со многими даже при наличии прививок. Поскольку, судя по темпам вакцинации, рестораны, ТРЦ и другие заведения могут лишиться как минимум половины клиентов.

Также в "постанове" оставили возможность полностью остановить общественный транспорт - как городской, так и междугородний. Исключение сделали только для автобусных туров "заробитчан" в страны ближнего зарубежья.

Очень важный момент - власти закрепили сроки, сколько будут действовать сертификаты о полной или частичной вакцинации (так называемые "зеленые" и "желтые" сертификаты). Если раньше справки о прохождении полного курса иммунизации давались на полгода, то теперь они будут действительны год.

"Страна" проанализировала документ.

Зеленая и желтая зоны. Что изменится?

1. Для "зеленой" зоны смягчается правило надетой маски при проведении массовых мероприятий. Маску можно снять тем, кто прошел полный курс вакцинации двумя дозами - либо имеет негативный ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

Также позволяется не приходить в ночные клубы или на концерты в маске даже с одной дозой вакцины - но при наличии "иностранного сертификата" из списка вакцин, одобренных ВОЗ. Видимо, это правило либо для иностранцев, либо для тех, кто вакцинировался за границей.

Фактически же данная норма просто закрепила то, что и так происходило все лето. Никто в ночных клубах или на концертах не придерживался масочного режима. Теперь это официально позволили всем, кто привит или со справкой о тестах или выздоровлении.

2. Кабмин поменял правило по вакцинации учителей в "желтой" зоне. Если раньше нужно было иметь 80% полностью вакцинированного персонала - иначе школа закрывалась - то теперь учителям добавили оснований выходить на работу. Помимо полного курса вакцинации, можно работать:

с отрицательным ПЦР-тестом (которому не больше трех суток),

справкой о выздоровлении,

после первой дозы вакцинации (при наличии желтого сертификата)

С одним из этих документов на выбор должно быть по-прежнему 80% персонала школ.

Это значит, что школы после вхождения в "желтую" зону массово закрываться не станут. А такая угроза существовала при прежней редакции постановления - поскольку уровень полной вакцинации учителей в Украине составлял порядка трети, близко не подходя к 80%.

Не совсем понятно, почему всего этого раньше не могли позволить учителям. Видимо, была надежда, что бюджетников будет легче "нагнуть" и заставить вакцинироваться. Но мы увидели пример обратного - педагоги объявили по сути итальянскую забастовку и вынудили власти смягчить свои предписания.

Потому что массовое закрытие школ привело бы к озлоблению населения против власти. На чем бы сыграли и местные мэры, которые показательно бы разрешали учебным заведениям работать. И, чтобы не получить информационный разгром, центр пошел на попятную, как прошлой осенью.

3. В "желтой зоне" прописано освобождение от ограничений или закрытия для нескольких категорий бизнеса и массовых мероприятий. При условии, что 100% посетителей и не менее 80% персонала будет иметь одну или две дозы вакцины, ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

Речь идет:

о любых массовых мероприятиях - спортивных, культурных, клубных и прочих.

кинотеатрах и учреждениях культуры (не будет ограничений по площади или рядности)

ресторанах и кафе. То есть там можно теперь будет не соблюдать норму о полутораметровой дистанции и хождении в масках в туалет.

фитнес-клубах и спортивных залах

хостелах

Отметим, что их работа в "желтой" зоне не запрещается, а лишь ограничивается при отсутствии вакцинации коллектива и посетителей. То есть, можно работать и без всех справок, но тогда ресторанам, спортзалам и другим придется выстраивать дистанцию и ограничивать число посетителей.

Но это в теории. На практике же это мало кем исполнялось и отслеживалось. Поэтому еще большой вопрос - захочет ли клиенто-ориентированный бизнес переходить на новую систему и обслуживать только людей со справкой. Поскольку это может существенно снизить число посетителей и, соответственно, доходы.

Поэтому скорее всего бизнес изберет для работы в "желтой" зоне гибридную модель поведения - персонал свой вакцинирует, а клиентов будет пускать всех подряд. Тем более, как показала практика, никаких массовых проверок в ресторанах или спортклубах полиция не проводит и посетителей не кошмарит.

Что поменяется в красной зоне

1. Для школ оставили нормы, которые похожи на "желтую" зону - только долю персонала, который должен иметь справки, подняли с 80 до 100%.

Напомним, речь об одной или двух дозах вакцины, ПЦР-тесте или справке о выздоровлении. На "красном" уровне карантина их должны иметь все учителя и другие работники школ.

2. Несмотря на вчерашние обещания премьера Дениса Шмыгаля не останавливать транспорт - такую возможность в "красной" зоне оставили. Региональные комиссии ТЭБ и ЧС могут запрещать любые регулярные и нерегулярные перевозки, кроме транзитных. Как было и в предыдущей редакции "постановы". Как внутри области, так и межрегиональные поездки.

Речь о любых перевозках, кроме легковых авто и служебно-ведомственных.

Исключение сделали для автобусных туров за границу - "пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении". Все пассажиры обязаны иметь уже указанные выше виды справок на выбор - отрицательный тест, вакцинация одной или двумя дозами, а также документ о выздоровлении.

То есть поездки заробитчан в Европу, как важный фактор притока валюты в страну, решили не останавливать. Также видно, что центр следует прошлогодней тактике - передать на места право запрещать транспорт и снять с себя ответственность.

3. Для бизнеса подход тот же, что и в "желтой" зоне - только с ужесточением по прививкам. Запрещено или ограничивается почти всё, где клиенты и персонал без справок о полной вакцинации двумя дозами (зеленый сертификат), негативного теста ПЦР или документа о выздоровлении.

Если эти требования соблюдены, то работать могут:

бары, рестораны, кафе. Весь общепит (причем пункт ограничения по времени работы вычеркнут)

торгово-развлекательные центры

развлекательные заведения

непродовольственные магазины и сфера бытового обслуживания

учреждения культуры - музеи, театры, кино

спортзалы, фитнес-центры, бассейны

массовые мероприятия

непродовольственные рынки

подвесные канатные дороги (привет курортам Буковеля)

отелей, санаториев, хостелов

То есть работать, при условии полной вакцинации, тестов или справок - как для клиентов, так и для 100% персонала - смогут практически все. Но будут ли - большой вопрос. Многие заведения даже при таком раскладе закроются - поскольку поток клиентов резко упадет (что показал недавний опыт Москвы).

Сейчас в Украине, по вчерашним подсчетам Кабмина, двумя дозами вакцинировано порядка 25% взрослого населения. Еще какое-то число людей имеют актуальные справки о выздоровлении (всего выздоровевших за всю пандемию чуть больше двух миллионов).

И меньше всего будет тех, кто имеет ПЦР-тест - очевидно, что никто не будет получать его раз в три дня ради похода на работу или в ресторан.

То есть на данный момент потенциальных клиентов для бизнеса не так много. И остается надеяться, что до наступления "красных" времен число вакцинированных вырастет.

Впрочем планы властей, озвученные вчера премьером Денисом Шмыгалем - привить 100% взрослого населения до конца года - пока выглядят утопическими. Главным образом из-за того, что население не слишком доверяет вакцинам в целом (и это показал кейс с учителями).

4. Послабления не касаются масочного режима: в "красной" зоне его нужно соблюдать во всех публичных местах.

Сроки действия ковид-сертификатов и справок

Очень важный момент - сколько будут действовать ковид-сертификаты.

Они, напоминаем, теперь будут "желтыми" (после введения одной дозы) и "зелеными" (двух доз, то есть полной вакцинации).

Украинцы, которые вакцинировались этим летом, столкнулись с тем, что их сертификаты, которые подтянулись в "Дию", действительны лишь на полгода. Хотя Минздрав обещал, что сделают на год.

В постановлении от 13 сентября это изменили. Теперь сроки действия что внутреннего, что внешнего "зеленых" сертификатов - 365 дней с момента введения второй дозы.

Но, судя по всему, на тех, кто вакцинировался до этой даты, данное правило уже не распространяется. И уже зимой им придется делать новую прививку.

Но уже позитив - "зеленые" сертификаты будут годовыми. А вот "желтые" - о получении одной дозы вакцины - действительны лишь на 120 дней или четыре месяца с момента получения укола.

Главный вопрос сейчас - станут ли уже полученные украинцами сертификаты "зелеными"

Справка же о выздоровлении будет выдаваться на 180 дней - то есть полгода.

Оставили дискриминацию для "ДНР"

Из постановления не стали изымать пункт о том, что люди, приезжающие из России, подлежат двухнедельной самоизоляции - без права ее прерывания посредством ПЦР-теста.

Исключение составляют вакцинированные по "желтому" или "зеленому" сертификату. Ну, или имеющие на руках бумажную справку о вакцинации одобренными ВОЗ препаратами.

Эта норма прямо била по жителям "ДНР", которые могут попасть в Украину только через Россию. "Республика" ранее закрыла блок-посты с Украиной, а теперь и Киев усложнил этим людям въезд.

То есть дискриминационная норма, принятая летом, осталась. Детальнее мы рассказывали о ней в материале Дончан - запереть, остальных пускать по справке.