Сегодня, 13 сентября, Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению № 1236 и запустил "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты для украинцев. Они содержат информацию о полной или частичной вакцинации, и согласно ним для всех привитых будут действовать привилегии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Предложенные нами изменения - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно. Дополнительно у нас четко определены еженедельные количества поставок вакцин до конца этого года. Мы позволили даже выбирать, какой вакциной прививаться, чего нет в большинстве стран", - приводятся слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Согласно изменениям подобный сертификат будет "желтым" или "зеленым". Он будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования, действующий 72 часа, или выздоровление. "Желтый" сертификат будет содержать информацию о первой прививке, в то время как "зеленый" - о полном курсе.

В случае введения желтого уровня эпидемической опасности требования к работе учебных заведений также упростили . Они продолжат работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Кроме этого, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться при условии, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, музеев и других культурных заведений, спортзалов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

В случае красного уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при наличии "зеленого" COVID-сертификата у 100% работников.

Также окончательное решение о предоставлении услуг вакцинированным украинцам или соблюдения всех карантинных ограничений остается за владельцем.

Помимо этого, ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, культурных заведений, развлекательных заведений, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

При наличии у граждан, которые пересекают границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от коронавируса, они могут не проходить самоизоляцию. Такое требование будет касаться и тех, кто прибывает из временно оккупированных территорий.

Ранее мы писали о том, что перевести Украину в "желтую" зону карантина власти планировали уже с начала этой недели, однако решили отложить и согласовать все нюансы карантинных ограничений.

"Страна" собрала, что известно о готовящихся переменах в правилах карантина.