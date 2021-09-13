В этом сезоне в Украине не ожидается появление новых штаммов гриппа. Также нет прогнозов о том, что болезнь будет характеризоваться более тяжелым течением.

Об этом со ссылкой на главного санврача Украины Игоря Кузина сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По прогнозам специалистов, в сезоне 2021/2022 в Украине будут циркулировать три штамма гриппа: B/Washington, H1N1 и H3N2, - такие же, как и в прошлом году.

По данным Кузина, информации о том, что в этом сезоне в Украину придут новые штаммы гриппа или что болеть украинцы будут тяжелее, чем в прошлом году, нет.

Сейчас Минздрав договаривается с производителями о приобретении большего количества вакцин от гриппа. В аптеки страны должно поступить около миллиона ее доз.

Напомним, "Страна" писала о том, что Moderna и Novavax работают над вакцинами, которые сразу защищают от коронавируса и гриппа.

Также мы сообщали, что в последнее время в Украине растет число новых случаев коронавируса. В связи с этим Минздрав планирует ужесточение ограничений. "Страна" писала о том, как привитые украинцы смогут игнорировать карантин и локдаун.