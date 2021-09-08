Сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил новые подробности по карантину, который введут уже на днях.

Он рассказал, что ограничения не коснутся вакцинированных украинцев.

"Страна" разобралась, кого освободят от карантина и сколько украинцев смогут воспользоваться привилегиями.

О чем заявил Ляшко на заседании Кабмина

Ситуация с распространением ковида прогнозируемо ухудшается: положительных тестов становится больше, растет количество госпитализаций, начал свой спич Ляшко.

При этом, опираясь на опыт США и Европы, Минздрав совместно с другими министерствами работает над изменениями карантинных норм, чтобы "приблизить качество жизни вакцинированных от Covid-19 к привычному".

В частности, предполагается, что большинство ограничений, предусмотренных для желтого и красного уровней, не будут применяться в разных сферах экономики - если будут вакцинированы коллективы и посетители заведений.

Для желтого уровня хотят ослабить ограничения для тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, для красного нужен будет полный курс прививок.

Виктор Ляшко

"Например, работа учебных заведений а желтом уровне эпидопасности не будет ограничиваться при условии наличия у 80% педагогов документов, удостоверяющих вакцинацию против коронавируса хотя бы одной дозой", - сообщил Ляшко.

После того, как постановление об изменение карантинных норм вступит в силу - а это минимум семь дней после его рассмотрения в Кабмине - Минздрав предлагает созвать заседание Национальной комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Она и рассмотрит вопрос установления желтого уровня по всей стране. До этого времени все заведения продолжат работать по правилам зеленого уровня.

Какие привилегии будут у вакцинированных

Карантинные ограничения в Украине на данный момент регулируются постановлением Кабмина №1236.

В нем говорится, что в желтой зоне, которую могут ввести уже в сентябре, запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв метра;

заполнять кинозалы, театры более, чем на 50%;

заполнять спортзалы более одного человека на 10 кв м;

При этом ограничивать по времени работу заведений не будут. Ограничения в работе общественного транспорта также не предусмотрены.

Там же упоминаются и вакцинированные от Covid-19 украинцы. В желтой зоне они смогут посещать без ограничений:

- массовые культурные и развлекательные мероприятия,

- религиозные службы,

- спортивные, образовательные, научные события,

- заведения общепита,

- ночные клубы и дискотеки.

Отметим, что эти послабления достаточно номинальны - и на практике никакой разницы между привитыми и нет в желтой зоне заметно не будет. А вот если власти, как обещает Ляшко, введут освобождение для вакцинированных в "красной" зоне - то это будет действительно серьезный шаг в сторону от локдаунов.

Сколько украинцев уже вакцинированы

По состоянию на 7 сентября в Украине вакцинировано 5 666 019 человек. Из них 4 407 024 - прошли полный курс двумя дозами.

Данные сайта vaccination.covid19.gov.ua

По данным Минздрава это более 10 миллионов прививок. Всего в Украину доставили более 20 миллионов доз вакцин разных производителей. Этого хватит на 10 миллионов полностью вакцинированных из расчета, что колют по две дозы.

То есть, если в ближайшее время введут карантин по новым правилам, то привилегиями смогут воспользоваться всего 5,6 миллионов украинцев на желтом уровне и 4,4 млн - на красном.

Впрочем, если полный локдаун будут вводить, как и в прошлом году, начиная с ноября (и такие прогнозы уже звучат), то к тому времени полностью вакцинированных будет уже на несколько миллионов больше.

Только за август провакцинировали почти два миллиона человек. И темпы сохраняются: за восемь дней сентября вторую дозу вкололи почти 600 тысячам людей.

Примерно то же количество полностью привитых в Киеве. Вакцинируют в столице сейчас примерно по 300 тысяч в месяц. То есть до ноября в Киеве будет более миллиона привитых двумя дозами - это примерно треть населения города.

Хватит ли этого количества людей, чтобы столичный бизнес не закрывался - большой вопрос. В Москве, где пытались ввести те же правила, довольно быстро от них отказались: все равно рестораны стояли пустыми. В Киеве же да и других крупных городах Украины остается рассчитывать лишь на то, что контролирующие инстанции не станут ходить по кафе и проверять у клиентов справки о прививках (как это сейчас происходит с масками).