Что ждет украинцев, когда страну вновь
Что ждет украинцев, когда страну вновь "раскрасят" в карантинные зоны

Сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил новые подробности по карантину, который введут уже на днях.

Он рассказал, что ограничения не коснутся вакцинированных украинцев.

"Страна" разобралась, кого освободят от карантина и сколько украинцев смогут воспользоваться привилегиями.

О чем заявил Ляшко на заседании Кабмина

Ситуация с распространением ковида прогнозируемо ухудшается: положительных тестов становится больше, растет количество госпитализаций, начал свой спич Ляшко.

При этом, опираясь на опыт США и Европы, Минздрав совместно с другими министерствами работает над изменениями карантинных норм, чтобы "приблизить качество жизни вакцинированных от Covid-19 к привычному".

В частности, предполагается, что большинство ограничений, предусмотренных для желтого и красного уровней, не будут применяться в разных сферах экономики - если будут вакцинированы коллективы и посетители заведений.

Для желтого уровня хотят ослабить ограничения для тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, для красного нужен будет полный курс прививок.

Виктор Ляшко

"Например, работа учебных заведений а желтом уровне эпидопасности не будет ограничиваться при условии наличия у 80% педагогов документов, удостоверяющих вакцинацию против коронавируса хотя бы одной дозой", - сообщил Ляшко.

После того, как постановление об изменение карантинных норм вступит в силу - а это минимум семь дней после его рассмотрения в Кабмине - Минздрав предлагает созвать заседание Национальной комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Она и рассмотрит вопрос установления желтого уровня по всей стране. До этого времени все заведения продолжат работать по правилам зеленого уровня.

Какие привилегии будут у вакцинированных

Карантинные ограничения в Украине на данный момент регулируются постановлением Кабмина №1236.

В нем говорится, что в желтой зоне, которую могут ввести уже в сентябре, запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв метра;
  • заполнять кинозалы, театры более, чем на 50%;
  • заполнять спортзалы более одного человека на 10 кв м; 

При этом ограничивать по времени работу заведений не будут. Ограничения в работе общественного транспорта также не предусмотрены.

Там же упоминаются и вакцинированные от Covid-19 украинцы. В желтой зоне они смогут посещать без ограничений:

- массовые культурные и развлекательные мероприятия,

- религиозные службы,

- спортивные, образовательные, научные события,

- заведения общепита,

- ночные клубы и дискотеки.

Отметим, что эти послабления достаточно номинальны - и на практике никакой разницы между привитыми и нет в желтой зоне заметно не будет. А вот если власти, как обещает Ляшко, введут освобождение для вакцинированных в "красной" зоне - то это будет действительно серьезный шаг в сторону от локдаунов. 

Сколько украинцев уже вакцинированы

По состоянию на 7 сентября в Украине вакцинировано 5 666 019 человек. Из них 4 407 024 - прошли полный курс двумя дозами.

Данные сайта vaccination.covid19.gov.ua 

По данным Минздрава это более 10 миллионов прививок. Всего в Украину доставили более 20 миллионов доз вакцин разных производителей. Этого хватит на 10 миллионов полностью вакцинированных из расчета, что колют по две дозы.

То есть, если в ближайшее время введут карантин по новым правилам, то привилегиями смогут воспользоваться всего 5,6 миллионов украинцев на желтом уровне и 4,4 млн - на красном. 

Впрочем, если полный локдаун будут вводить, как и в прошлом году, начиная с ноября (и такие прогнозы уже звучат), то к тому времени полностью вакцинированных будет уже на несколько миллионов больше. 

Только за август провакцинировали почти два миллиона человек. И темпы сохраняются: за восемь дней сентября вторую дозу вкололи почти 600 тысячам людей. 

Примерно то же количество полностью привитых в Киеве. Вакцинируют в столице сейчас примерно по 300 тысяч в месяц. То есть до ноября в Киеве будет более миллиона привитых двумя дозами - это примерно треть населения города. 

Хватит ли этого количества людей, чтобы столичный бизнес не закрывался - большой вопрос. В Москве, где пытались ввести те же правила, довольно быстро от них отказались: все равно рестораны стояли пустыми. В Киеве же да и других крупных городах Украины остается рассчитывать лишь на то, что контролирующие инстанции не станут ходить по кафе и проверять у клиентов справки о прививках (как это сейчас происходит с масками). 

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