Велика вероятность, что с понедельника, 13 сентября, Украина перейдет в желтую зону карантина. Это будет чревато возобновлением ограничений для граждан и бизнеса.
Предпосылкой послужил рост случаев коронавируса. За минувшие сутки, 6 сентября, больничный получили 2 197 человек.
В сравнении с пиками ковидами, когда ежедневно заражались и 15, а то и 20 тысяч ежесуточно, цифра может показаться небольшой. Однако настораживает динамика. И законодательство даже на этом этапе предусматривает локдаун, пусть пока и в лайт-версии.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине и что будет представлять собой карантин с 13 сентября - в материале "Страны".
Коронавирус в Украине - что происходит сейчас и какие прогнозы
На двух графика, приведенных ниже, видно: в Украине начался рост заболеваемости коронавирусом и смертности от него.
Страна начала возвращаться на показатели начала июня, после которого все лето было относительно спокойным.
Графики новых случаев и смертности от коронавируса в Украине
Сказать, что ситуация типичная для всего мира, нельзя. Для примера возьмем три соседние страны - и везде дела обстоят по-разному.
В Турции очередная волна началась в конце июня и не утихает до сих пор. В России лето было тяжелым, день за днем устанавливались антирекорды, но сейчас новые случаи пошли на спад. В Польше, как и в Украине, летом был штиль, а с сентября заболеваемость тоже начала увеличиваться.
За исключением выходных, сейчас в Украине фиксируется по 2-2,5 тысячи заболевших ежедневно. В сравнении с последней неделе августа прирост в Киеве - более 20%. В Одесской, Львовской, Днепропетровской областях - более 100%.
Особенно удручающие цифры по госпитализации. По итогам 6 сентября заболели 2 197 украинцев, а госпитализированы - 485 человек. То есть каждый пятый попадает в больницу, а, значит, болеет тяжело.
Еще в начале августа было занято 3800 коек, то сейчас - уже почти 7 тысяч.
Заполняемость ковид-коек в Украине. Кадр с сайта СНБО
Если летом число выздоровевших могло превышать количество заболевших, то сейчас этот показатель ниже в полтора раза.
Таким образом, дела плохи со всех сторон.
Уровень заболеваемости сегодня соответствует такому, чтобы перевести Украину в желтую зону карантина.
Каким будет карантин в Украине с 13 сентября 2021
То, что желтый уровень карантина будет введен в Украине, является почти формальностью. Минздрав уже подал соответствующее представление правительству.
По данным главы МОЗ Виктора Ляшко, карантин может быть усилен уже следующей недели - понедельника, 13 сентября.
Формат введения карантина будет выглядеть так. Сначала вся страна перейдет в желтую зону карантина. Далее регионы будут точечно адаптированы под оранжевую или красную зоны.
Ближе других в суровому локдауну сейчас Луганская, Львовская, Ровенская, Полтавская области - из-за массовости госпитализаций.
Больше все заражений сейчас наблюдается в Киеве, Луганской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что при нынешней динамике полный локдаун во всей Украине может наступить уже в ноябре.
Пока же напомним, что представляет собой желтая зона карантина. В ней, скорее всего, предстоит жить с 13 сентября.
В желтой зоне запрещается:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 квадратных метра;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- ограничения по времени работы заведений отсутствуют;
- ограничений работы общественного транспорта нет.
Отдельно остро стоит вопрос у родителей: продолжат ли работать школы и в каком режиме?
По словам главы МОЗ Ляшко, школы смогут обучать в нынешнем формате при условии, что 80% персонала вакцинированы. Будут учитываться не только полностью привитые работники, но и те, кто получил первую дозу.
Забегая вперед добавим: это условие - 80% вакцинированных учителей - условие работы школы в очном режиме также для оранжевой и красной зоны. Если требование не будет соблюдено, не исключены изменения в работе - частичный или полный перевод на дистанцию.
Нынешний карантин будет серьезно отличаться от локдауна осенью 2020 года одним фактором - наличием вакцинированных граждан.
Поэтому ряд ограничений желтой зоны можно будет не выполнять. Это прописано в постановлении Кабмина о карантине.
Украинцы с прививками в желтой зоне смогут посещать без ограничений:
- массовые и социальные мероприятия,
- культурные и развлекательные мероприятия, в том числе концерты,
- религиозные службы и другие таинства,
- спортивные события, в том числе футбольные матчи,
- образовательные, научные, рекламные и другие тематические собрания,
- заведения общепита,
- ночные клубы и дискотеки.
Таким образом, Украина вплотную подошла к раскладу, который на протяжении лета пережили во многих странах мира. А именно - когда наличие прививки является ключевым условием для полноценной социальной жизни гражданина.
Будет ли жесткий локдаун?
В тоже время, власти уже намекают, что локдауна уровня оранжевой или даже красной зоны (при которой закроются рестораны и торговые центры, а школы точно перейдут на дистанционку) Украине не избежать.
В Минздраве, например, его прогнозирует на ноябрь.
Хотя пока цифры далеки от "красных", но исключать нельзя ничего.
Тем более, что в этом году локдаун может оказаться для властей выгодным политически и экономически. Во-первых, очень дорогой газ для бюджетных организаций и на это нет денег в местных бюджетов. Отправка детей по домам сэкономило бы потребление газа для отопления.
Во-вторых, на осень-зиму прогнозируют новые акции протеста. И введение локдауна могло бы дать властям формальный повод их запретить или как-то ограничить.