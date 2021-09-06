Сейчас вся территория страны находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности, но Министерство здравоохранения уже подало представление правительству о переводе Украины в "желтую" зону. Карантин могут усилить уже со следующей недели.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире "Украина 24" в понедельник, 6 сентября.

Как рассказал глава Минздрава, в Украине превышены показатели, которые могут отправить страну из "зеленой" зоны эпидемопасности в "желтую". И министерство подало соответствующее заявление в Кабмин.

Заявление на текущей неделе рассмотрит комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам Ляшко, вполне вероятно, что уже в следующий понедельник, 13 сентября, Украины перейдет в "желтую". При этом оснований вводить локдаун, то есть "красный" уровень карантина в каком-либо из регионов он не видит.

"У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с "зеленого" уровня выходим сразу на "желтый" на территории сразу всей страны. В дальнейшем, когда применяется "желтый" уровень, происходит региональное разделение - где-то будет "желтый", где-то "оранжевый", а в некоторых регионах "красный" уровень эпидемической опасности. Сейчас оснований для введения "красного" уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на "желтый"", - рассказал министр.

Ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что уже в ноябре Украина может попасть в "красную" зону карантина.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему в Украине в конце лета начался резкий рост заражений коронавирусом.