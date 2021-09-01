В Национальной академии наук Украины просчитали, что уже ко второй неделе сентября в среднем каждый день в стране будут фиксировать по 2 300 случаев коронавируса. Самая угрожающая ситуация с ковидом сложилась в Черновицкой области - только за последние две недели число новых случаев болезни тут утроилось.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

По прогнозам ученых, ситуация с коронавирусом в нашей стране в сентябре будет ухудшаться. В первую неделю сентября, предположительно, ежедневно ковид будут находить в среднем у 1 742 украинцев. Во вторую этот показатель возрастет примерно до 2 300.

По данным НАН, сейчас показатель по новым случаям болезни за две недели в Украине вырос на 49%.

При этом ученые отмечают, что наиболее угрожающая ситуация складывается в Черновицкой области. Там сейчас самый высокий уровень заболеваемостью ковидом и самые высокие темпы ее роста.

За последние две недели в регионе стали получать в три раза больше тестов на коронавирус с положительным результатом, а количество госпитализаций в области удвоилось.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Минздраве прогнозируют новый локдаун в ноябре.

Также мы сообщали, что коронавирус "Дельта" в Украине обнаружили уже у более 600 человек.