Министерство здравохранения Украины представило очередной отчет по ковид-статистике. В первый день осени, 1 сентября, число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 2 075 человек.

Напомним, что вчера, 31 августа в Украине было выявлено 1 356 новых случаев заболевания. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных заражений за сутки выросло на 719 человек.

Умерли за минувшие сутки 44 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 833).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Выздоровели за сутки 925 человек (с начала эпидемии 2 208 865 - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 153 детей и 52 медработников.

Список регионов-"лидеров" на ближайшие сутки таков: город Киев (268 человек), Харьковская область (177), Донецкая область (139), Черновицкая область (128) и Львовская область (121).

По данным университета Джона Хопкинса на 08:00 утра 1 сентября в мире коронавирус выявили уже у 217 665 655 человек. Умерло с начала пандемии 4 518 697 заболевших.

Ранее мы рассказывали, что ВОЗ назвала новый штамм коронавируса из Колумбии греческой буквой μ. В алфавите осталось всего 12 букв для новых штаммов грозной заразы.