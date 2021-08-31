Минздрав Украины представил общественности свежую ковидную статистику. На утро вторника, 31 августа, число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 1 356 человек.

Напомним, что вчера, 30 августа в Украине было выявлено 749 новых случаев заболевания. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных заражений за сутки выросло на 607 человек.

Умерли за минувшие сутки 51 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 789).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за сутки 1 257 человек (с начала эпидемии 2 207 940 - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 75 детей и 31 медработника.

Список регионов-"лидеров" на сегодня обновился в очередной раз и выглядит на ближайшие сутки так: город Киев (204 человека), Харьковская область (144), Одесская область (127), Луганская область (106) и Черновицкая область (87 новых зараженных).

По данным университета Джона Хопкинса на 08:00 утра 31 августа в мире коронавирус выявили у 217 088 286 человек. Умерло с начала пандемии 4 509 852 заболевших.

Ранее мы рассказывали, что в Минздраве Украины нет никаких планов по принудительной вакцинации учителей страны.