Власти и медики готовятся к очередной вспышке эпидемии коронавируса, которую по разным данным ожидают осенью или в начале зимы. Ситуация осложняется еще и тем, что с 1 сентября начнутся занятия в школах и вузах Украины.

А два укола против COVID-19 получили всего около трети украинских педагогов (примерно 890 000 человек - Ред.). Но несмотря на это никаких принудительных мер и "обязаловки" по отношению к преподавателям вводиться не будет. Министерство здравоохранения делает ставку только на разъяснительную работу с учетом того, что вакцинация является исключительно добровольным выбором каждого.

В этом заверил общественность спикер Минздрава Роман Борщ, в эфире телеканала "Украина 24".

Роман Борщ также пояснил, что при переходе в желтую или оранжевую зону карантина учебные заведения смогут продолжать очное обучение только если там будет не менее 80% вакцинированных сотрудников.

"Это является одним из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить таким образом очное обучение... Также мы продолжаем совместно с Министерством образования и науки и просветительскую работу, обеспечиваем всей необходимой информацией о процессе вакцинации и о вакцинах", - добавил он.

Роман Борщ также рассказал, что вакцинация в Украине - процесс добровольный и бесплатный. Насильно прививки никто не собирается делать.

"Есть постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение образования или не может... Сейчас в Министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент или прививки каких-либо целевых групп населения".

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Минздрава, коронавирус "Дельта" в Украине обнаружили уже у более чем 600 человек.