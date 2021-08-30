Ученые из Южной Африки заявили об опасности нового штамма коронавируса C.1.2., который имеет несколько мутаций. По данным специалистов, он достаточно быстро распространяется и уже обнаружен в семи странах.

Об этом со ссылкой на исследование экспертов пишет Bloomberg.

Штамм коронавируса C.1.2. впервые выявили в мае текущего года в южноафриканских провинциях Мпумаланга и Гаутенг. При этом, по данным ученых, в 13 августа он был обнаружен в шести из девяти провинций Южной Африки, а также в Демократической Республике Конго, Маврикии, Португалии, Новой Зеландии и Швейцарии.

В исследовании ученых говорится, что новый штамм обладает тревожным количеством мутаций, которые быстро распространяются.

Также специалисты добавили, что штамм C.1.2 мутировал из C.1, который являлся доминирующим в ЮАР в середине прошлого года. Также именно в ЮАР был впервые обнаружен штамм "бета", который на данный момент входит в категорию штаммов, вызывающих беспокойство у ученых.

Ранее мы рассказывали, что ВОЗ признала, что вакцинация против коронавируса спасает от смерти после заражения штаммом "Дельта" помимо предотвращения тяжелое течение болезни.

Между тем, коронавирус "Дельта", который активно распространяется по Украине, обнаружили уже у более 600 человек.