В Вашингтоне ученые из Медицинской школы Университета в Сент-Луисе нашли антитело, которое способно нейтрализовать все известные на данный момент мутации коронавируса.

Об этом говорится в официальном заявлении университета.

В частности, специалисты во время изучения 43 образцов проанализировали, насколько те предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. После этого самые мощные нейтрализующие частицы тестировали на грызунах и выбрали из них более эффективные.

Во время эксперимента удалось выяснить, что SARS2-38 может противостоять некоторым распространенным штаммам Covid-19. В частности, "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота" и редким мутациям.

Ученые, в свою очередь, говорят, что SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Им удалось обнаружить уникальное свойство антитела - это высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.

В своем заявлении специалисты добавили, что в связи с тем, что в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией.

Ранее "Страна" сообщала, как будут называть новые штаммы коронавируса после того, как закончится греческий алфавит.

Также напомним, что штамм коронавируса "дельта" делает достижение коллективного иммунитета невозможным.