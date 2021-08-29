"Дельта"-штамм коронавируса в Украине был официально диагностирован различными методами уже у более 600 человек.

Об этом рассказал замглавы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Апострофу".

Также он призвал ввести карантин в Украину и добавил, что жителям нужно носить маску, так как она спасает жизни. По его словам, ношение маски помогает не заразиться коронавирусом и другими болезнями.

Напомним, карантин в Украину ввели в марте 2020 года из-за начала пандемии коронавируса. С тех пор его неоднократно продляли.

Штамм "Дельта" был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года. Его считают более опасным и заразным. К этому времени он уже унес несколько жизней и в Украине.

Как сообщалось, 25 августа в Черновицкой области мужчина умер от коронавируса штамма "Дельта". Умершему было 66 лет. Также в этом регионе подтвердились еще 23 случая инфицирования этим штаммом.

Также сообщалось, что 21 августа во Львовской области от "Дельты" умер непривитый пациент, ему было 36 лет. При этом умерший мужчина не покидал родную область, но все же подхватил штамм "Дельта".