В Новой Зеландии впервые зарегистрировали смерть пациента после прививки от коронавируса. Скончалась женщина, которая вакцинировалась препаратом от Pfizer.

Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает Reuters.

Ранее в Новой Зеландии не было случаев, чтобы человек умирал в первые дни после антикоронавирусной прививки препаратом от Pfizer.

Комиссия исследовала детали происшествия и пришла к выводу, что смерть женщины случилась из-за миокардита, а он был вызван, в свою очередь, побочными эффектами от вакцины. Впрочем, проверка еще не закончена. В ведомстве рассказали, что назначены дополнительные исследовании, так как у женщины были проблемы со здоровьем, которые тоже могли повлиять на ее состояние.

Минздрав Новой Зеландии считает, что преимущества вакцинации препаратом Pfizer по-прежнему значительно перевешивают риски.

Напомним, "Страна" писала о том, как два молодых японца умерли после прививок вакциной Moderna, их прививали препаратом из отозванной впоследствии партией.

Также мы сообщали, что ведущая радио ВВС умерла из-за осложнений после прививки AstraZenecа.