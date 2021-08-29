В воскресенье, 29 августа, Украины получила от США 188 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Партия вакцины с растворителем для разведения была предоставлена правительством США по инициативе COVAX. Доставкой занимался детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В ведомстве напомнили, что в июле ЮНИСЕФ доставил 2 000 040 доз вакцины Moderna от COVID-19, предоставленных правительством США через COVAX. Всего Украина получила 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в рамках этой инициативы.

Указывается, что до конца года Украина должна получить от COVAX достаточное количество вакцины, чтобы привить 20% населения от коронавируса.

Напомним, ранее министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина расторгнет контракт с индийским поставщиком вакцины CoviShield.

Также мы писали, что в Украине вакцина Moderna осталась только для второй дозы прививки от коронавируса.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине, по состоянию на среду, 25 августа, есть около девяти миллионов доз вакцины от Covid-19. По его словам, с начала прививочной компании в нашу страну поступило более 18 миллионов доз вакцины.