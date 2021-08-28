В Минздраве собираются расторгнуть контракт с индийской компанией Serum Institute, которая поставляет вакцины от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что поставщик не выполнил обязательства по контракту, поэтому он будет разорван.

Также Ляшко уточнил, что Serum Institute не поставил 1,5 млн доз вакцины "Ковишилд" и 10 млн доз вакцины "Новавакс".

Он добавил, что после расторжения контракта уплаченные по нему деньги вернутся.

По его словам, сейчас Украина через британское закупочное агентство Crown Agents перезаконтрактовала необходимый объем вакцин.

Отметим, что в мае основатель и владелец компании Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) Сайрус Пунавала в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина будет среди приоритетных страны, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.

Вакцина CoviShield, поставленная компанией Serum Institute, была первой, которую получила Украина.

Напомним, ранее Европейский регулятор рассказал, почему вакцина Covishield до сих пор не одобрена.