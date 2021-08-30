По состоянию на утро понедельника, 30 августа, три региона Украины приблизились к выходу из "зеленой" карантинной зоны. В Винницкой, Черкасской и Черниговской областях некоторые из коронавирусных показателей не соответствуют допустимым.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Минздрава.

В Винницкой области уже два дня динамика госпитализаций пациентов с ковидом превышает 50%, это не соответствует норме. 29 августа показатель достиг 61,6%.

В Черкасской области показатель охвата тестирования населения на коронавирус три дня держится на уровне ниже минимально допустимого. Он должен быть больше 300 на 100 тысяч населения, а он колеблется в пределах 284-298.

В Черниговской области, растет динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом. На протяжении одного дня он выше 53%.

Напомним, эпидемиологи прогнозируют, что в Украине может серьезно ухудшиться ситуация с коронавирусом, в зоне риска - люди старше 65 лет.

Также мы писали о том, что за прошлые сутки в Украине коронавирус обнаружили у 749 человек. Показатель снизился после прошедших выходных.