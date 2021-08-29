Пациенты тайского полевого госпиталя для больных коронавирусом устраивали оргии и нарко-вечеринки. К ним наведалась с рейдом полиция.

Об этом пишет издание The Nation Thailand.

Как сообщается, в полицию пожаловался персонал больницы в провинции Самут Пракан. Они заявили о стычках между пациентами. В итоге к операции привлекли бойцов военного подразделения ISOC.

В результате правоохранители конфисковали у пациентов сигареты. При этом камеры показали, что часть пациентов принимала наркотики и занималась групповым сексом, однако личности нарушителей не были установлены.

Отметим, что в Таиланде за время пандемии выявили более миллиона случаев коронавируса, десять тысяч человек скончались. В середине месяца в стране произошел пик заболеваний, когда за сутки было более 20 тыс. случаев.

Напомним, в июле в Таиланде вернули локдаун после резкого роста числа заражений коронавирусом.

Также сообщалось, что в Китае выложили видео с оргиями сына Байдена Хантера под наркотиками. Китайская платформа, на которой были размещены материалы, связана с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном.