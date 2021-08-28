В Украине растет число зараженных коронавирусом. За прошлые сутки в стране зафиксировали 2 082 новых случая болезни. Таким образом, число новых пациентов растет третий день подряд. Второй день их более двух тысяч.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, вчера в больницу попали 708 человек с коронавирусом. Умерли 54 человека с ковидом. Выздоровели - 1 025 пациентов. Больше всего новых заболевших в Киеве, Львовской, Харьковской и Донецкой областях: там зафиксировали 266, 189, 187 и 157 новых случаев болезни соответственно.

За все время пандемии в нашей стране зафиксировали уже 2 282 285 случаев ковида. Из них 53 686 оказались летальными. Преодолели болезнь 2 205 707 человек.

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, где украинцы чаще всего заражаются коронавирусом. Так, наибольший риск получить болезнь на больших семейных праздниках, на работе и за границей.

Также мы писали о том, что в Минздраве прогнзируют, что Украина может выйти из зеленой зоны карантина уже в первой половине сентября. Впрочем, по данным ведомства, ситуация по-прежнему под контролем.