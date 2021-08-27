Уже с 10 сентября в Дании Сovid-19 перестанет считаться социально опасным заболеванием. Это означает, что все карантинные ограничения будут сняты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Классификация Сovid-19, как социально опасного заболевания истекает в Дании 10 сентября и правительство решило ее не продлевать. Именно эта классификация позволила ввести карантинные ограничения.

"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокий уровень вакцинации. Поэтому 10 сентября мы можем отказаться от некоторых особых правил, которые мы должны были ввести в борьбе с Сovid-19. Правительство пообещало не продлевать меры дольше, чем это необходимо", - сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике в своем твиттере рассказал, что в стране от коронавируса вакцинировались 80% населения старше 12 лет.

Напомним, в Украине напротив, наблюдается рост новых случаев коронавируса. В Минздраве не исключают введение нового локдауна. Однако в этот раз ресторанам и торговым центрам могут позволить работать, если 80% персонала сделают прививки от коронавируса.