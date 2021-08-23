Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что ожидать новую вспышку коронавируса в стране стоит зимой. Хотя ранее главный санврач страны Игорь Кузин заявлял, что всплеск случится уже осенью.

Об этом глава Минздрава сказал в ходе брифинга, пишет "Укринформ" в понедельник, 23 августа.

По словам министра, тенденции к росту заболеваемости в Украине отличаются от тенденций в европейских странах. Например в Нидерландах заболеваемость резко возросла, но уже через несколько недель начала падать.

Но в Украине наблюдается медленный рост новых случаев, что похоже на прошлогоднюю динамику. Исходя из такой динамики, по словам Ляшко, можно ожидать вспышку новых случаев зимой.

"А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост (в период) середина октября-ноябрь и начало декабря, то вторая волна - это февраль и март ", - добавил Ляшко.

Между тем, в Украине, согласно данным за 2о августа, впервые за два с половиной месяца коронавирусом за сутки заразилось более 1 700 человек.

Напомним, изначально Минздрав прогнозировал новую вспышку коронавируса в Украине в конце августа. После этого главный санврач страны заявил, что вспышку стоит ожидать в октябре-ноябре.