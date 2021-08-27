В пятницу, 27 августа, чиновники Европейского Союза решили вернуть ограничения на въезд из-за COVID-19. Теперь непривитым гражданам США и пяти других стран придется сидеть на карантине и сдавать тесты на коронавирус.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на двух дипломатов.

Как рассказали источники, страны ЕС начали процедуру исключения США из списка стран, граждане которых могут путешествовать в 27 стран стран сообщества без дополнительных ограничений. Всего в этот перечень сейчас включены 23 страны, включая Японию, Катар и Украину. Однако в некоторых из 27 стран Евросоюза уже действуют собственные ограничения для приезжих из США.

Один дипломат назвал другие пять стран, которые будут исключены из списка безопасных для въезда в ЕС: это Косово, Израиль, Черногория, Ливан и Северная Македония.

Решение о новых ограничениях на въезд в ЕС для иностранцев окончательно утвердят в понедельник, если ни один из членов сообщества не будет возражать.

Между тем несмотря на призывы ЕС Соединенные Штаты не позволяют европейским гражданам свободно посещать страну. Из-за этого сообщество разделилось: одни члены выступают за аналогичные ответные меры по отношению к США, однако другие хотят поддержать туризм и не желают как-либо ограничивать путешественников из США.

Ранее "Страна" сообщала, что Чехия упростила въезд для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации.

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