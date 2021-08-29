В Украине может обостриться ситуации с распространением Covid-19. Сильнее других риску тяжелого течения болезни подвержены граждане старше 65 лет - в этой возрастной группе меньше всего людей, сделавших прививку.

Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Она констатировала, что сейчас заболеваемость коронавирусной болезнью в Украине растет, впрочем, пока что ситуация контролируемая. Эпидемиолог считает, что, несмотря на это, предпосылки для критического ее ухудшения есть. Специалист связывает это с несколькими влияющими факторами.

В первую очередь, по словам Сояк, повлияет на повышение заболеваемости конец сезона отпусков: люди с открытого воздуха переместятся в помещения. Кроме того, влияние окажут и другие сезонные инфекции.

Ранее мы писали о том, что "дельта"-штамм коронавируса в Украине официально диагностировали различными методами уже у более 600 человек.

Кроме этого, по состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в стране подтвердились 1 906 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировать пришлось 772 человека.