По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине подтвердились 1 906 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировать пришлось 772 человека, сообщает Минздрав.

"За сутки 28 августа 2021 в Украине зафиксировано 1906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 134, медработников — 40)", - рассказали чиновники.

В частности, за прошедшие сутки:

Госпитализировали 772 человека;

Количество летальных случаев увеличилось на 34 человека;

Выздоровели 685 человек.

Протестировано за сутки:

Методом ПЦР – 18 344 украинца;

Методом ИФА – 3 661 человек;

Экспресс-тестами – 16 859 человек.

Также в Минздраве рассказали, что за все время пандемии в Украине коронавирусом переболели 2 284 191 человек. Всего выздоровели 2 206 392 зараженных. Умерли 53 720 больных.

Всего было проведено 11 949 470 ПЦР-тестов.

Напомним, вчера в Украине госпитализировать пришлось 708 зараженных коронавирусом. При этом количество новых заболевших увеличилось на 2 082 украинца.

Также мы писали о том, что в Минздраве прогнзируют, что Украина может выйти из зеленой зоны карантина уже в первой половине сентября. Впрочем, по данным ведомства, ситуация по-прежнему под контролем.