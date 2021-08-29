В Украине ковидом заболели около 2 тысяч человек. Из них сразу попали в больницу 772 пациентов
По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине подтвердились 1 906 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировать пришлось 772 человека, сообщает Минздрав.
"За сутки 28 августа 2021 в Украине зафиксировано 1906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 134, медработников — 40)", - рассказали чиновники.
В частности, за прошедшие сутки:
- Госпитализировали 772 человека;
- Количество летальных случаев увеличилось на 34 человека;
- Выздоровели 685 человек.
Протестировано за сутки:
- Методом ПЦР – 18 344 украинца;
- Методом ИФА – 3 661 человек;
- Экспресс-тестами – 16 859 человек.
Также в Минздраве рассказали, что за все время пандемии в Украине коронавирусом переболели 2 284 191 человек. Всего выздоровели 2 206 392 зараженных. Умерли 53 720 больных.
Всего было проведено 11 949 470 ПЦР-тестов.
Напомним, вчера в Украине госпитализировать пришлось 708 зараженных коронавирусом. При этом количество новых заболевших увеличилось на 2 082 украинца.
Также мы писали о том, что в Минздраве прогнзируют, что Украина может выйти из зеленой зоны карантина уже в первой половине сентября. Впрочем, по данным ведомства, ситуация по-прежнему под контролем.