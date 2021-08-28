В субботу, 28 августа, в разных городах Франции проходят акции протеста против введения "ковид-сертификатов" и обязательной вакцинации от коронавируса для медицинских сотрудников. Демонстрации, на которые выходят тысячи французов, в стране идут уже седьмую субботу подряд.

Об этом сообщает BFMTV.

Во французской столице Париже активисты организовали четыре акции протеста, а всего в стране две сотни в десятках городов. При этом к демонстрациям присоединились тысячи людей.

Одну из акций протеста в столице организовал лидер партии "Патриоты" и бывший соратник Марин Ле Пен Флориан Филиппо. Остальные парижские акции подготовили близкие к "желтым жилетам" деятели.

Протесты начались без эксцессов, лишь в Тулузе были беспорядки. Там полиция даже применила слезоточивый газ.

Tirs de gaz lacrymogènes au niveau du monument aux morts, dispersions des manifestants #Manifs28aout #Toulouse pic.twitter.com/CX04PQcD3G — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) August 28, 2021

Протесты охватили в субботу не только Францию, но и Германию. В Берлине проходит несанкционированная акция против ковидных ограничений, которая переросла в стычки демонстрантов с полицией. На данный момент известно о четырех пострадавших полицейских и десятках задержанных.

Напомним, с 9 августа, во Франции ковид-паспорта или отрицательные ПЦР-тесты нужно предъявлять посетителям кафе, кинотеатров, музеев, ярмарок, пассажирам автобусов, самолетов и поездов.

Также мы писали, что в июле всех медиков Франции обязали вакцинироваться от коронавируса.