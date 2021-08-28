Францию и Германию охватили новые бунты противников коронавирусных ограничений. Фото, видео
В субботу, 28 августа, в разных городах Франции проходят акции протеста против введения "ковид-сертификатов" и обязательной вакцинации от коронавируса для медицинских сотрудников. Демонстрации, на которые выходят тысячи французов, в стране идут уже седьмую субботу подряд.
Об этом сообщает BFMTV.
Во французской столице Париже активисты организовали четыре акции протеста, а всего в стране две сотни в десятках городов. При этом к демонстрациям присоединились тысячи людей.
Одну из акций протеста в столице организовал лидер партии "Патриоты" и бывший соратник Марин Ле Пен Флориан Филиппо. Остальные парижские акции подготовили близкие к "желтым жилетам" деятели.
Протесты начались без эксцессов, лишь в Тулузе были беспорядки. Там полиция даже применила слезоточивый газ.
PARIS - Le cortège anti #PassSanitaire des #GiletsJaunes est de + en + important dans la capitale. #Manif28aout #manifestations28aout pic.twitter.com/IozVLtT7RH— Clément Lanot (@ClementLanot) August 28, 2021
Cortège important à Marseille contre le #PassSanitaire, 7eme mobilisation au cœur de l’été. #Manifs28aout #manifestation28aout pic.twitter.com/SIrZlNLLNC— Remy Buisine (@RemyBuisine) August 28, 2021
Tirs de gaz lacrymogènes au niveau du monument aux morts, dispersions des manifestants #Manifs28aout #Toulouse pic.twitter.com/CX04PQcD3G— France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) August 28, 2021
Протесты охватили в субботу не только Францию, но и Германию. В Берлине проходит несанкционированная акция против ковидных ограничений, которая переросла в стычки демонстрантов с полицией. На данный момент известно о четырех пострадавших полицейских и десятках задержанных.
Напомним, с 9 августа, во Франции ковид-паспорта или отрицательные ПЦР-тесты нужно предъявлять посетителям кафе, кинотеатров, музеев, ярмарок, пассажирам автобусов, самолетов и поездов.
Также мы писали, что в июле всех медиков Франции обязали вакцинироваться от коронавируса.