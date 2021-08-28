Пандемия коронавируса в мире может продолжиться еще несколько лет, пока ученые не придумают универсальную прививку.

Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью BBC.

По его словам, пандемия коронавируса может продлиться от двух до пяти лет. Сроки будут зависеть от времени создания универсальной прививки или же формирования общемировой практики профилактики болезни.

На сегодня, утверждает Кузин, в Украине ожидается новая волна коронавируса, которая может привести к введению ограничений. Предположительно это может случиться этой весной.

Напомним, в этом же интервью Кузин спрогнозировал, что масочный режим будет длиться еще очень долго, вплоть до завершения пандемии коронавируса.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня в Украине подтвердились 2 082 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. При этом это уже второй день, когда фиксируется столь большое число заразившихся. Больше всего новых случаев вчера обнаружили в Киеве, Львовской, Харьковской и Донецкой областях. Количество летальных случаев за прошедшие сутки увеличилось на 54.