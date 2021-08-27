Носить маски в общественных местах в Украине будет обязательно еще довольно длительное время, возможно даже до тех пор, пока в мире не закончится пандемия коронавируса.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью для ВВС.

По его словам, ношение масок - это эффективное профилактическое средства не только против коронавируса, но и против всей группы респираторных заболеваний. В зимний период они смогут защитить и от гриппа. Соблюдать масочный режим рекомендуется в закрытых помещениях всем, даже тем, кто прошел курс вакцинации от Сovid-19.

"Маски будут оставаться еще достаточно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире", - заявил Кузин.

Между тем в Украине растет заболеваемость коронавирусом. Согласно данным за прошлые сутки, 26 августа, коронавирусом в нашей стране заразилось 2 032 человека. В связи с этим Украина уже в сентябре может выйти из зеленой зоны эпидемической опасности.

Напомним, в Министерстве здравоохранения не исключают нового локдауна. Жесткие карантинные ограничения могут ввести уже в ноябре.