Министерство здравоохранения Украины обнародовало свежую ковидную статистику. На утро понедельника, 30 августа, число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 749 человек.

Напомним, что вчера, 29 августа в Украине было выявлено 1 906 новых случаев заболевания. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных заражений за сутки упало на 1 157 человек.

Умерли за минувшие сутки 18 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 738).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за сутки 291 человек (с начала эпидемии 2 206 683 - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 55 детей и 6 медработников.

Список регионов-"лидеров" на сегодня обновился в очередной раз и выглядит на ближайшие сутки так: город Киев (148 человек), Донецкая Черновицкая область (74), Днепропетровская область (72), Одесская область (49) и Тернопольская область (48 новых зараженных).

По данным университета Джона Хопкинса на 08:00 утра понедельника в мире коронавирус выявили у 216 370 766 человек. Умерло с начала пандемии 4 500 672 миллиона заболевших.

Ранее мы рассказывали, что самый опасный штамм коронавируса под названием "Дельта" в Украине официально выявили уже более чем у 600 человек.