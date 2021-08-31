Всемирная организация здравоохранения внесла обнаруженный зимой в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в реестр вариантов SARS-CoV-2, представляющих интерес (VOI).

Об этом свидетельствует таблица на сайте ВОЗ в разделе об известных науке штаммах SARS-CoV-2.

Относительно новому штамму присвоен идентификатор - греческая буква "μ" (мю), которая расположена в середине алфавита, в котором 24 буквы.

B.1.621 впервые идентифицировали в Колумбии в январе 2021 года. За минувшие с этого момента месяцы им заразились более 3,7 тысяч человек во всем миру, главным образом в странах Центральной и Латинской Америки и в США (на них пришлось более 1,4 тысяч случаев). Единичные инфицирования установлены в Испании, Италии, Бельгии и Нидерландах.

В Колумбии штамм "мю" доминирует на уровне 39%, или 842 выявленных случаев заражений.

Уже появилось исследования, согласно которому варианту "мю" хорошо сопротивляются люди, привитые вакциной Pfizer/Biontech. Также ученые обнаружили, что этот вариант имеет как новые, так и известные мутации шипа коронавируса.

В список представляющих интерес (VOI) штаммов коронавируса попадают варианты по двум параметрам:

с генетическими изменениями, которые, как предполагается или как точно известно, влияют на характеристики вируса (передаваемость, тяжесть вызываемого заболевания, ускользание иммунитета, трудность диагностики);

если заражения наблюдаются все чаще и на все более обширной территории, что вызывает риск для мирового общественного здравоохранения.

ВОЗ также составляет еще два реестра коронавирусов нового типа. Первый - вызывающие опасение (VOC) варианты. В него заносят опасные штаммы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться и изменили его эпидемиологию, повысив возможность заражения новых людей, изменив симптоматику или сделав его более устойчивым к вакцинам.

Второй перечень - штаммы для мониторинга. В него попадают варианты, мутации которых предположительно могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но о них мало информации.

Ранее "Страна" сообщала, что при заражении коронавирусом у людей все чаще проявляется симптоматика пищевого отравления с расстройством желудка.

Мы также писали, что в Японии нашли новый штамм коронавируса с двойной мутацией.

Сейчас штаммам коронавируса присваивают буквы греческого алфавита - альфа, гамма, дельта и т.д. Но если новых штаммов коронавируса будет слишком много, и для них уже не будет хватать букв, ученые станут использовать названия созвездий.