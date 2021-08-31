В Минздраве назвали новый характерный для коронавируса симптом

В Министерстве здравоохранения Украины назвали новый первый симптом, который наблюдается у заболевших Covid-19. Отметим, ранее такими являлись потеря обоняния и вкуса. Однако сейчас первым очевидным признаков того, что человек заразился коронавирусом, является расстройство желудочно-кишечного тракта.

Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале во вторник, 31 августа.

По данным Минздрава, в Украине участились случаи заболевания среди лиц младшего и среднего возраста.

"Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни является расстройство желудочно-кишечного тракта. Этого не наблюдалось так часто при предыдущей волне (Covid-19 - Ред.) Также большинство больных, которые есть сейчас, имеют тяжелые поражения легких", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что почти у каждого пятого бессимптомно переболевшего Covid-19 нет антител к коронавирусу.

Также писали, что В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что симптомы при заражении штаммом "Дельта" Covid-19 отличаются от других вирусов-мутантов. При этом штамме ярко выражены лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. В то же время кашель и потеря обоняния или вкуса - менее распространены.